Course Nature du Bioparc

Doué-la-Fontaine, Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire

15 novembre 2026, 8h30

12h00

2026-11-15

Petits et grands, chaussez vos baskets pour un rendez-vous sportif au profit des actions de conservation du Bioparc avec le Racing Club Douessin !

Les parcours pour enfants et adultes traversent le zoo et la commune de Doué-en-Anjou.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 15 novembre 2026 de 8h30 à 12h.

103 rue de Cholet, Doué-en-Anjou 49700, Maine-et-Loire, Pays de la Loire. +33 2 41 59 18 58

English :

Get your sneakers on for a sporting event with the Racing Club Douessin to benefit the Bioparc’s conservation initiatives!

