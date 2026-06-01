Course nature et trail La ronde des légendes Blond
Course nature et trail La ronde des légendes Blond dimanche 7 juin 2026.
Blond
Course nature et trail La ronde des légendes
Stade Blond Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
A travers un trail de 24 km, deux courses nature de 13 et 8,5 km et un canicross , le principal objectif de l’association Le Guidon Bellachon est de faire découvrir aux participants le patrimoine culturel et gastronomique du Haut Limousin ainsi que les nombreuses légendes qui lui sont associées (Rocher de Puychaud, Croix des 7 Fayauds, Rocher de l’Amour…) et ce dans les meilleures conditions de sécurité et de convivialité. .
Stade Blond 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Course nature et trail La ronde des légendes Blond a été mis à jour le 2026-06-02 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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