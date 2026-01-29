Course nature Le Défi des Vignes

La Londe-les-Maures Var

Tarif : – –

Date : 

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Un rendez-vous à la fois sportif et autour du patrimoine viticole de la commune la course à pied »Le Défi des Vignes » se veut un moment nature, une session running à travers le terroir londais champs de vignes, ruisseaux, clairières…

.

La Londe-les-Maures 83250 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 57 80 sports.loisirs@lalondelesmaures.fr

English : Nature race Le Défi des Vignes

An event that is both sporting and based on the commune’s winegrowing heritage: the Le Défi des Vignes running race is intended to be a natural moment, a running session through the London region: vineyards, streams, clearings, etc.

L’événement Course nature Le Défi des Vignes La Londe-les-Maures a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var