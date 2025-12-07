Course relais de drone, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Course relais de drone, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues vendredi 24 avril 2026.
Course relais de drone Vendredi 24 avril, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T10:00:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00
Présentation
Découvre la programmation et apprends à faire voler en « indoor » ces petites merveilles de technologie. Après un entrainement intensif pour maîtriser et programmer les drones, quelle sera l’équipe vainqueur de la course ?
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 67 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent tout un programme d’activités pour les vacances. Drone Programmation
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