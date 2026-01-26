Course Rose La Favorite Stade équestre du Puy-Mamont Arnac-Pompadour
Course Rose La Favorite Stade équestre du Puy-Mamont Arnac-Pompadour samedi 4 juillet 2026.
Course Rose La Favorite
Stade équestre du Puy-Mamont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La Favorite est une course et marche Rose au profit de la lutte contre le cancer du sein.
Manifestation conviviale, pas de chronomètre.
14h ouverture des inscriptions
15h conférence
16h rassemblement pour les 10 ans de la Favorite
16h30 course enfants
17h course adulte et marche familiale
En soirée marché festif sur la place du château.
Possibilité de faire la marche avec une poussette.
Chiens acceptés tenus en laisse. .
Stade équestre du Puy-Mamont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 26 69 lacoursedesfavorites@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Course Rose La Favorite
L’événement Course Rose La Favorite Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze