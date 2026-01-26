Course Rose La Favorite Stade équestre du Puy-Mamont Arnac-Pompadour

Course Rose La Favorite

Stade équestre du Puy-Mamont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

2026-07-04

La Favorite est une course et marche Rose au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Manifestation conviviale, pas de chronomètre.

14h ouverture des inscriptions

15h conférence

16h rassemblement pour les 10 ans de la Favorite

16h30 course enfants

17h course adulte et marche familiale

En soirée marché festif sur la place du château.

Possibilité de faire la marche avec une poussette.

Chiens acceptés tenus en laisse. .

Stade équestre du Puy-Mamont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 34 26 69 lacoursedesfavorites@gmail.com

English : Course Rose La Favorite

