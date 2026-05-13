Course sarabande de la Vallée du Thouet Airvault
Course sarabande de la Vallée du Thouet Airvault samedi 27 juin 2026.
Airvault
Course sarabande de la Vallée du Thouet
Airvault Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Sarabande de la Vallée du Thouet diverses courses sont proposées. Inscription obligatoire au préalable en ligne. Dossards remis contre la présentation d’une pièce d’identité. Au programme des animations pour enfants, de la restauration sur place. Inscriptions au préalable en ligne pas le jour J. Réservation du bus dans l’inscription. Le programme du week-end samedi 27 juin 2026 : 18 h défi 22/28 km (Soulièvres), dimanche 28 juin 2026 : 6 h 30 trail 40 km (Lamairé), 7 h 30 trail 28 km (Crémille), 8 h 30 trail 17 km (Saint Loup sur Thouet), 9 h trail 10 km (Soulièvres). Parcours de marche 8 km et 15 km départ libre entre 8 h 30 et 9 h 30 (Soulièvres). Inscription et tarifs https://fr.milesrepublic.com/event/sarabande-trail-de-la-vallee-du-thouet .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Course sarabande de la Vallée du Thouet
L’événement Course sarabande de la Vallée du Thouet Airvault a été mis à jour le 2026-05-13 par CC Airvaudais Val du Thouet
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