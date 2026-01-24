Courses hippiques Brasero Party

Hippodrome Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Si vous avez l’âme d’un turfiste ou juste pour tenter votre chance, profitez des courses hippiques en semi-nocturne pour miser quelques deniers.

Au programme courses de plats et obstacles sur l’un des plus beaux hippodromes de France.

Pour clôturer la journée en beauté rendez-vous au cœur de l’hippodrome pour assister à l’épreuve reine du cross avec en toile de fond le château de Pompadour !

Soirée festive Brasero Party

Une expérience à vivre en familles ou entre amis !!!

Goûter offert sur l’hippodrome et animations pour les plus petits !

Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique des tribunes sur réservation au 05 55 73 33 64 .

Hippodrome Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 41 24 94 hippodromepompadour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Courses hippiques Brasero Party

L’événement Courses hippiques Brasero Party Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze