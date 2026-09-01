Courses hippiques de Guingamp Hippodrome Saint-Agathon

Informations pratiques

Saint-Agathon

Courses hippiques de Guingamp

Hippodrome Bel Orme Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

La Fédération des Courses de l’Ouest organise la Fête des courses dans différents hippodromes de Bretagne, des Pays de la Loire et de Vendée, de fin mars à début octobre. A cette occasion, retrouvez le village pour enfants avec ses traditionnelles animations barbe à papa, maquillage, goûter, structure gonflable et pleins de cadeaux à gagner ! Cet événement est l’occasion de découvrir l’univers des courses hippiques en famille, avec à votre disposition le Village des enfants et ses animations entièrement gratuites. Sur place il y a également une petite restauration et une buvette. .

Hippodrome Bel Orme Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Courses hippiques de Guingamp Saint-Agathon a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol