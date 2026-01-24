Courses hippiques Fête du cheval Arnac-Pompadour
Courses hippiques Fête du cheval Arnac-Pompadour samedi 15 août 2026.
Courses hippiques Fête du cheval
Hippodrome Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Si vous avez l’âme d’un turfiste ou juste pour tenter votre chance, profitez de votre après-midi aux courses hippiques pour miser quelques deniers.
Au programme courses de plats et obstacles, Grand Cross de Pompadour et championnat de France cross à poneys sur l’un des plus beaux hippodromes de France.
Pour clôturer la journée en beauté rendez-vous au cœur de l’hippodrome pour assister à l’épreuve reine du cross avec en toile de fond le château de Pompadour !
Une expérience à vivre en familles ou entre amis !!!
Goûter offert sur l’hippodrome et animations pour les plus petits !
Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique des tribunes sur réservation au 05 55 73 33 64 .
Hippodrome Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 41 24 94 hippodromepompadour@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Courses hippiques Fête du cheval
L’événement Courses hippiques Fête du cheval Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Terres de Corrèze