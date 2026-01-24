Courses hippiques Hippodrome en fête

Hippodrome Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Si vous avez l’âme d’un turfiste ou juste pour tenter votre chance, profitez de votre après-midi aux courses hippiques pour miser quelques deniers.

Au programme courses de plats et obstacles sur l’un des plus beaux hippodromes de France.

Prix de Saumur.

Pour clôturer la journée en beauté rendez-vous au cœur de l’hippodrome pour assister à l’épreuve reine du cross avec en toile de fond le château de Pompadour !

Une expérience à vivre en familles ou entre amis !!!

Thème Hippodrome en fête

Goûter offert sur l’hippodrome et animations pour les plus petits !

Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique des tribunes sur réservation au 05 55 73 33 64 .

Hippodrome Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 41 24 94 hippodromepompadour@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Courses hippiques Hippodrome en fête

L’événement Courses hippiques Hippodrome en fête Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-01-24 par Office de Tourisme Terres de Corrèze