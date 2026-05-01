Hœrdt

Courses hippiques

97 rue du Cheval Noir Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

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97 rue du Cheval Noir Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 32 44 secretariat@hippodrome-strasbourg.fr

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English :

L’événement Courses hippiques Hœrdt a été mis à jour le 2026-05-05 par Communauté de communes de la Basse-Zorn