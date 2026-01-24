Courses hippiques journée Race and Care Arnac-Pompadour

Courses hippiques journée Race and Care

Hippodrome Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Si vous avez l’âme d’un turfiste ou juste pour tenter votre chance, profitez des courses hippiques en semi-nocturne pour miser quelques deniers.

Au programme courses de plats et obstacles sur l’un des plus beaux hippodromes de France.

Présence de l’association Au delà des Pistes sensibilisation sur le bien-être des équidés. Stands de différents métiers équins. Animations diverses.

Une expérience à vivre en familles ou entre amis !!!

Goûter offert sur l’hippodrome et animations pour les plus petits !

Possibilité de déjeuner au restaurant panoramique des tribunes sur réservation au 05 55 73 33 64 .

Hippodrome Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 41 24 94 hippodromepompadour@gmail.com

