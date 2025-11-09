Courses hippiques Hippodrome Moulins

Courses hippiques

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins Allier

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 13:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09 2025-12-13

Venez vivre la fièvre des courses hippiques ! Plusieurs dates tout le long de cette année !

Hippodrome Allée des Soupirs Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 85 courses.moulins@orange.fr

English :

Come and experience horse racing fever! Several dates throughout the year!

German :

Erleben Sie das Fieber der Pferderennen! Mehrere Termine im Laufe dieses Jahres!

Italiano :

Venite a provare la febbre delle corse dei cavalli! Diverse date durante l’anno!

Espanol :

¡Ven a vivir la fiebre de las carreras de caballos! ¡Varias fechas a lo largo del año!

