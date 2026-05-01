Courses hippiques Sainte-Verge
Courses hippiques Sainte-Verge lundi 25 mai 2026.
Sainte-Verge
Courses hippiques
À l’hippodrome de Villeneuve Sainte-Verge Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 14:00:00
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-25
La société de course vous invite à passer un agréable moment et à découvrir les courses de chevaux à travers au moins 7 courses de trot … et pourquoi pas parier sur votre cheval préféré !
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À l’hippodrome de Villeneuve Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 34 93
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English : Courses hippiques
The racing society invites you to spend a pleasant moment and to discover horse racing through at least 7 trotting races … and why not bet on your favorite horse!
L’événement Courses hippiques Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Thouarsais
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