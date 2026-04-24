Juvardeil

Court Circuit Juvardeil programmation animations mai à octobre 2026

5 Rue de l’Hormeau Juvardeil Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 21:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-07 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Le bar-restaurant-épicerie Court-Circuit à Juvardeil vous dévoile sa programmation culturelle de l’été.

Au programme, des soirées concerts, des spectacles, des documentaires et ateliers théâtres, bref il y en a pour tous les goûts. Alors osez venir à Court-circuit, vous serez enchanté de l’ambiance et de l’accueil réservé. .

5 Rue de l’Hormeau Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 96 07 scop-lestrognes@mailo.fr

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English :

The Court-Circuit bar-restaurant-grocery in Juvardeil unveils its summer cultural program.

L’événement Court Circuit Juvardeil programmation animations mai à octobre 2026 Juvardeil a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Anjou bleu