Courts en mouvement, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Courts en mouvement Samedi 12 décembre, 10h30 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T11:30:00+01:00

Samedi 12 décembre – 10h30

Séquence court invite la Compagnie A’Corps Imparfaits le temps d’un ciné-danse. “Courts en mouvements” est un projet inclusif à destination du tout public, articulé autour d’une séance unique combinant une projection de courts métrages poétiques et joyeux suivi d’un atelier de danse inclusive accessible à tous !

Le dispositif propose une expérience sensible permettant à chaque personne, avec ou sans handicap, de s’engager dans une pratique artistique adaptée, favorisant l’expression et la rencontre dans la bonne humeur et sans jugement.

Presqu’îles – Sarah Vanhoeck, Angèle Vergoni – Belgique – 2025 – Animation – 6 min

Anna se réveille sur une île mystérieuse peuplée de petites créatures.

Les bottes de la nuit – Pierre-Luc Granjon – France – 2025 – Animation – 12 min

Alors que ses parents reçoivent des amis, un enfant sort de chez lui en pleine nuit et entre dans les sous-bois, bottes en caoutchouc aux pieds.

Eeny, Meeny, Miny, Moe ! – Andrea Szelesová – République Tchèque – 2026 – Animation – 11 min

Dans les cieux se cache un terrain de jeu mythique où viennent jouer les enfants des Dieux et des monstres. Parmi eux, Yios, un soleil brillant sur la tête, est déterminé à se faire des amis, mais peine à contrôler l’énergie de son éclat explosif.

Médiathèque José Cabanis – Salle d’exposition et Grand auditorium (niveau –1)

Durée projection : 30 min

Durée atelier danse : 30 min

Atelier à partir de 7 ans – sur réservation à partir du 15 novembre à sequencecm@gmail.com

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « sequencecm@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:sequencecm@gmail.com »}]

Festival Séquence court métrage