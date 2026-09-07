COURTS-MÉTRAGES D’ART’OC avec Eva Cassagnet et Philippe Espinasse, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch
samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch
Informations pratiques
COURTS-MÉTRAGES D’ART’OC avec Eva Cassagnet et Philippe Espinasse Samedi 26 septembre, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Venez découvrir quelques facettes du cinéma occitan : des courts métrages poétiques et engagés, dont certains ont reçu plusieurs prix en festivals, ainsi que quelques épisodes de la saison 1 de la série humoristique Lo Clacamion, qui a connu un grand succès.
Vous n’aurez pas de souci de compréhension, tout est sous-titré en français.
Eva Cassagnet et Philippe Espinasse seront présent·es pour vous présenter une sélection de leurs productions, parler de leur démarche de création et échanger avec vous.
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Ça vietz descobrir quauques aspèctes deu cinèma occitan : corts metratges poetics e engatjats, dont quauques uns son estats premiats en mantuns hestenaus, atau com quauques episòdis de la prumèra sason de la seria umoristica Lo Clacamion, qui a avut un succès deu bèths.
Entà la compreneson, pas nat problèma : tot qu’ei sostitolat en francés.
Eva Cassagnet e Philippe Espinasse que seràn presents entà vos presentar ua seleccion de las loas produccions, contar la loa desmarcha de creacion e escambiar dab vos.
Entrée libre – Tous publics
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Une sélection de courts-métrages poétiques et engagés, en occitan sous-titrés en Français, réalisés et présentés par Eva Cassagnet et Philippe Espinasse. En partenariat avec l’association Art’Oc.
Art’Oc
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