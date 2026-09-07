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COURTS-MÉTRAGES D’ART’OC avec Eva Cassagnet et Philippe Espinasse, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

samedi 26 septembre 2026 · Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne · Auch

COURTS-MÉTRAGES D’ART’OC avec Eva Cassagnet et Philippe Espinasse, Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne, Auch

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne
Adresse
12 place Saluste du Bartas 32000 Auch
Ville
32000 Auch
Département
Gers
Tarif
Entrée libre

COURTS-MÉTRAGES D’ART’OC avec Eva Cassagnet et Philippe Espinasse Samedi 26 septembre, 10h30 Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-26T10:30:00+02:00 – 2026-09-26T12:00:00+02:00

Venez découvrir quelques facettes du cinéma occitan : des courts métrages poétiques et engagés, dont certains ont reçu plusieurs prix en festivals, ainsi que quelques épisodes de la saison 1 de la série humoristique Lo Clacamion, qui a connu un grand succès.

Vous n’aurez pas de souci de compréhension, tout est sous-titré en français.

Eva Cassagnet et Philippe Espinasse seront présent·es pour vous présenter une sélection de leurs productions, parler de leur démarche de création et échanger avec vous.
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Ça vietz descobrir quauques aspèctes deu cinèma occitan : corts metratges poetics e engatjats, dont quauques uns son estats premiats en mantuns hestenaus, atau com quauques episòdis de la prumèra sason de la seria umoristica Lo Clacamion, qui a avut un succès deu bèths.
Entà la compreneson, pas nat problèma : tot qu’ei sostitolat en francés.
Eva Cassagnet e Philippe Espinasse que seràn presents entà vos presentar ua seleccion de las loas produccions, contar la loa desmarcha de creacion e escambiar dab vos.
Entrée libre – Tous publics

Médiathèque Grand Auch Coeur de Gascogne 12 place Saluste du Bartas 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 61 64 70 »}]
Une sélection de courts-métrages poétiques et engagés, en occitan sous-titrés en Français, réalisés et présentés par Eva Cassagnet et Philippe Espinasse. En partenariat avec l’association Art’Oc.

Art’Oc

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