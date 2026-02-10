Cousu-main Festival la tête dans les nuages Espace Franuin Angoulême

Cousu-main Festival la tête dans les nuages

Espace Franuin 1 bd Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 11:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Un concentré de cirque pour deux acrobates espiègles qui inventent un grand chamboultout avec quarante-huit boîtes à cigares.

Espace Franuin 1 bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

A circus concentrate for two mischievous acrobats who invent a grand chamboultout with forty-eight cigar boxes.

