Cousu-main Festival la tête dans les nuages Espace Franuin Angoulême
Cousu-main Festival la tête dans les nuages Espace Franuin Angoulême samedi 14 mars 2026.
Cousu-main Festival la tête dans les nuages
Espace Franuin 1 bd Berthelot Angoulême Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 11:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Un concentré de cirque pour deux acrobates espiègles qui inventent un grand chamboultout avec quarante-huit boîtes à cigares.
.
Espace Franuin 1 bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A circus concentrate for two mischievous acrobats who invent a grand chamboultout with forty-eight cigar boxes.
L’événement Cousu-main Festival la tête dans les nuages Angoulême a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême