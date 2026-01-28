Coutellia 2026 Avenue du Progrès Thiers

Coutellia 2026

Avenue du Progrès Ancien site de Flowserve Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Le billet d’entrée inclut la visite du salon, l’accès au village coutelier ainsi que l’accès au musée de la Coutellerie.

Pass 1 jour 10 €, 2 jours 15 €. Payant dès 15 ans.

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

2026-05-16 2026-05-17

Coutellia, le Festival International du Couteau d’Art et de Tradition, revient les 16 & 17 mai pour sa 35ème édition. Cette année, 300 exposants venus du monde entier viendront présenter leur savoir-faire à Thiers, capitale mondiale de la coutellerie.

Avenue du Progrès Ancien site de Flowserve Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 43 43 40 evenements@puy-de-dome.cci.fr

English :

Coutellia is Europe’s leading knife festival. Every year in Thiers, it brings together professionals and amateurs from France and around the world. Over the course of a weekend, the entire cutlery industry assembles in the heart of its world capital: 300 art cutlers and cutlery manufacturers from 22 different countries, as well as some twenty suppliers of raw materials and equipment for the cutlery industry.

