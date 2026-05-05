Salariés ou agents, venez tester Mobivélo, Écopôle CCTDM, Thiers
Salariés ou agents, venez tester Mobivélo, Écopôle CCTDM, Thiers jeudi 21 mai 2026.
Salariés ou agents, venez tester Mobivélo Jeudi 21 mai, 10h00 Écopôle CCTDM Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T15:00:00+02:00
Dans le cadre de l’accompagnement des employeurs, le SMTUT propose de venir tester des vélos disponibles à la location longue durée.
Pour les trajets domicile-travail ou pour des déplacements professionels, cette animation permettra de se familiariser avec les vélos à assistance électrique et de les tester en conditions réelles.
Ouvert à tous les salariés et agents des Zones d’activités de Matussière et de La Varenne.
Écopôle CCTDM 20 rue du Forez, Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Prise en main de vélo à assistance électrique et de vélo cargo
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