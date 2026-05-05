Salariés ou agents, venez tester Mobivélo, Écopôle CCTDM, Thiers

Salariés ou agents, venez tester Mobivélo Jeudi 21 mai, 10h00 Écopôle CCTDM Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T15:00:00+02:00

Dans le cadre de l’accompagnement des employeurs, le SMTUT propose de venir tester des vélos disponibles à la location longue durée.

Pour les trajets domicile-travail ou pour des déplacements professionels, cette animation permettra de se familiariser avec les vélos à assistance électrique et de les tester en conditions réelles.

Ouvert à tous les salariés et agents des Zones d’activités de Matussière et de La Varenne.

Écopôle CCTDM 20 rue du Forez, Thiers Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Prise en main de vélo à assistance électrique et de vélo cargo