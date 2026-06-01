Couvige Vole, vole la dentelle Centre Albert Poncet Domérat
Couvige Vole, vole la dentelle Centre Albert Poncet Domérat samedi 27 juin 2026.
Domérat
Couvige Vole, vole la dentelle
Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Rassemblement de dentellières organisé par le Chant des Fuseaux Domératois.
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Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 07 18
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English :
A gathering of lace makers organized by Chant des Fuseaux Domératois.
L’événement Couvige Vole, vole la dentelle Domérat a été mis à jour le 2026-06-13 par Montluçon Tourisme
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