Couvige Vole, vole la dentelle Centre Albert Poncet Domérat

Domérat

Couvige Vole, vole la dentelle

Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Rassemblement de dentellières organisé par le Chant des Fuseaux Domératois.

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Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 07 18

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English :

A gathering of lace makers organized by Chant des Fuseaux Domératois.

L’événement Couvige Vole, vole la dentelle Domérat a été mis à jour le 2026-06-13 par Montluçon Tourisme