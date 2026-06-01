Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Couvige Vole, vole la dentelle Centre Albert Poncet Domérat

Couvige Vole, vole la dentelle Centre Albert Poncet Domérat samedi 27 juin 2026.

Lieu : Centre Albert Poncet

Adresse : 335 Boulevard Victor Hugo

Ville : 03410 Domérat

Département : Allier

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Domérat

Couvige Vole, vole la dentelle

Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 18:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Rassemblement de dentellières organisé par le Chant des Fuseaux Domératois.
  .

Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 07 18 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A gathering of lace makers organized by Chant des Fuseaux Domératois.

L’événement Couvige Vole, vole la dentelle Domérat a été mis à jour le 2026-06-13 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Domérat (Allier)