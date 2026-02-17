À l’heure des histoires Histoires d’été Rue Marcel Cachin Domérat
À l’heure des histoires Histoires d’été Rue Marcel Cachin Domérat mardi 7 juillet 2026.
Domérat
À l’heure des histoires Histoires d’été
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Lectures à écouter en famille, un soupçon de magie et de rêve pour se plonger dans les douces soirées d’été…
Sur inscription. Enfants dès 6 ans.
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
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English :
Readings for the whole family, a touch of magic and dreams to plunge you into the warm summer evenings…
Registration required. Children aged 6 and over.
L’événement À l’heure des histoires Histoires d’été Domérat a été mis à jour le 2026-05-12 par Montluçon Tourisme
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