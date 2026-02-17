Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

À l’heure des histoires Histoires d’été Rue Marcel Cachin Domérat

À l’heure des histoires Histoires d’été Rue Marcel Cachin Domérat mardi 7 juillet 2026.

Lieu : Rue Marcel Cachin

Adresse : Médiathèque Co-Libris

Ville : 03410 Domérat

Département : Allier

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Domérat

À l’heure des histoires Histoires d’été

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Lectures à écouter en famille, un soupçon de magie et de rêve pour se plonger dans les douces soirées d’été…
Sur inscription. Enfants dès 6 ans.
  .

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Readings for the whole family, a touch of magic and dreams to plunge you into the warm summer evenings…
Registration required. Children aged 6 and over.

L’événement À l’heure des histoires Histoires d’été Domérat a été mis à jour le 2026-05-12 par Montluçon Tourisme

À voir aussi à Domérat (Allier)