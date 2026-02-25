Jeu de l’oie Mario grandeur nature Rue Marcel Cachin Domérat
Jeu de l’oie Mario grandeur nature Rue Marcel Cachin Domérat jeudi 9 juillet 2026.
Domérat
Jeu de l’oie Mario grandeur nature
Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Entre hasard et défis, incarnez vos personnages préférés et lancez les dés pour être le premier à atteindre la case finale !
Tout public, sur inscription.
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Rue Marcel Cachin Médiathèque de Domérat Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
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English :
Between chance and challenge, play as your favorite characters and roll the dice to be the first to reach the final square!
All ages, registration required.
L’événement Jeu de l’oie Mario grandeur nature Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
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