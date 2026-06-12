Quartiers d’été Séance cinéma en mode Drive-in Stade du Cros Domérat
Quartiers d’été Séance cinéma en mode Drive-in Stade du Cros Domérat vendredi 17 juillet 2026.
Domérat
Quartiers d’été Séance cinéma en mode Drive-in
Stade du Cros Rue de la Malicorne Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17 22:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Assistez à la projection de ce cinéma en plein-air confortablement installés dans votre véhicule… Participez au vote sur facebook et instagram pour élire le film que vous préférez entre Asterix et Obelix Mission Cléopâtre et Retour vers le futur !
.
Stade du Cros Rue de la Malicorne Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01 culture@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Watch this open-air cinema from the comfort of your own vehicle… Vote on facebook and instagram for your favorite film between Asterix and Obelix Mission Cleopatra and Back to the Future !
L’événement Quartiers d’été Séance cinéma en mode Drive-in Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Domérat (Allier)
- Quartiers d’été Marché nocturne artisanal Place Bacchus Domérat 12 juin 2026
- Brocante Vide Grenier Rue de la Malicorne Domérat 14 juin 2026
- Atelier tablettes et smartphones Rue Marcel Cachin Domérat 17 juin 2026
- Fête de la Musique à Domérat Domérat 20 juin 2026
- Soirée jeux d’ambiance Le coffre disparu Rue Marcel Cachin Domérat 3 juillet 2026