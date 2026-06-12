Quartiers d’été Séance cinéma en mode Drive-in Stade du Cros Domérat

Domérat

Quartiers d’été Séance cinéma en mode Drive-in

Stade du Cros Rue de la Malicorne Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Assistez à la projection de ce cinéma en plein-air confortablement installés dans votre véhicule… Participez au vote sur facebook et instagram pour élire le film que vous préférez entre Asterix et Obelix Mission Cléopâtre et Retour vers le futur !

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Stade du Cros Rue de la Malicorne Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01 culture@domerat.fr

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English :

Watch this open-air cinema from the comfort of your own vehicle… Vote on facebook and instagram for your favorite film between Asterix and Obelix Mission Cleopatra and Back to the Future !

L’événement Quartiers d’été Séance cinéma en mode Drive-in Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme