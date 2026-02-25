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L’art en jouets Rue Marcel Cachin Domérat

L’art en jouets Rue Marcel Cachin Domérat mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Rue Marcel Cachin

Adresse : Médiathèque Co-Libris

Ville : 03410 Domérat

Département : Allier

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Domérat

L’art en jouets

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-22

À partir d’œuvres d’art célèbres, petits et grands pourront laisser libre cours à leur imagination en les recréant avec des jouets et objets du quotidien. De quoi imaginer et s’amuser tout en donnant vie à l’art !
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

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English :

Using famous works of art, young and old alike can give free rein to their imagination by recreating them with toys and everyday objects. It’s the perfect way to imagine and have fun, while bringing art to life!

L’événement L’art en jouets Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme

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