L’art en jouets Rue Marcel Cachin Domérat
L’art en jouets Rue Marcel Cachin Domérat mercredi 22 juillet 2026.
Domérat
L’art en jouets
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
À partir d’œuvres d’art célèbres, petits et grands pourront laisser libre cours à leur imagination en les recréant avec des jouets et objets du quotidien. De quoi imaginer et s’amuser tout en donnant vie à l’art !
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
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English :
Using famous works of art, young and old alike can give free rein to their imagination by recreating them with toys and everyday objects. It’s the perfect way to imagine and have fun, while bringing art to life!
L’événement L’art en jouets Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
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