Tournoi Rocket League Rue Marcel Cachin Domérat
Tournoi Rocket League Rue Marcel Cachin Domérat mardi 25 août 2026.
Domérat
Tournoi Rocket League
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
C’est l’heure de la course ! Bienvenue dans un mélange détonnant de football d’arcade et de chaos motorisé !
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
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English :
It’s time to race! Welcome to an explosive mix of arcade soccer and motorized mayhem!
L’événement Tournoi Rocket League Domérat a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme
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