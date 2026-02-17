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Tournoi Rocket League Rue Marcel Cachin Domérat

Tournoi Rocket League Rue Marcel Cachin Domérat mardi 25 août 2026.

Lieu : Rue Marcel Cachin

Adresse : Médiathèque Co-Libris

Ville : 03410 Domérat

Département : Allier

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Domérat

Tournoi Rocket League

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 14:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

C’est l’heure de la course ! Bienvenue dans un mélange détonnant de football d’arcade et de chaos motorisé !
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

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English :

It’s time to race! Welcome to an explosive mix of arcade soccer and motorized mayhem!

L’événement Tournoi Rocket League Domérat a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme

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