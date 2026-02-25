Les visites guidées de l’été à Domérat Aérodrome de Villars Avenue Jules Védrines Domérat
Les visites guidées de l’été à Domérat Aérodrome de Villars Avenue Jules Védrines Domérat mercredi 19 août 2026.
Domérat
Les visites guidées de l’été à Domérat Aérodrome de Villars
Avenue Jules Védrines Aérodome de Villars Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:30:00
fin : 2026-08-19 19:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Venez découvrir ou redécouvrir l’histoire des différents quartiers et points d’intérêts de Domérat au travers de visites guidées proposées tout au long de l’été.
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Avenue Jules Védrines Aérodome de Villars Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.agglo-montlucon.com
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English :
Come and discover or rediscover the history of Domérat?s various districts and points of interest through guided tours offered throughout the summer.
L’événement Les visites guidées de l’été à Domérat Aérodrome de Villars Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
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