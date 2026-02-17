Jouons ensemble Jeux d’adresse Rue Marcel Cachin Domérat

Domérat

Jouons ensemble Jeux d’adresse

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 14:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

L’occasion idéale de partager un moment convivial en famille ou entre amis cet été !

Dés 3 ans.

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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

The perfect opportunity to share a convivial moment with family and friends this summer!

From age 3.

L’événement Jouons ensemble Jeux d’adresse Domérat a été mis à jour le 2026-05-12 par Montluçon Tourisme