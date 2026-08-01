Projection du film L’Âge de Glace Rue Marcel Cachin Domérat

Informations pratiques

Domérat

Projection du film L’Âge de Glace

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 15:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

L’équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous pour une projection cinéma !

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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

The media library team invites you to a cinema screening!

L’événement Projection du film L’Âge de Glace Domérat a été mis à jour le 2026-07-30 par Montluçon Tourisme