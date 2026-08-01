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AGENDA · Domérat

Projection du film L’Âge de Glace Rue Marcel Cachin Domérat

mardi 18 août 2026 · Rue Marcel Cachin · Domérat

Informations pratiques

Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Rue Marcel Cachin
Adresse
Médiathèque Co-Libris
Ville
03410 Domérat
Département
Allier
Tarif

Domérat

Projection du film L’Âge de Glace

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

L’équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous pour une projection cinéma !
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00  co-libris@domerat.fr

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English :

The media library team invites you to a cinema screening!

L’événement Projection du film L’Âge de Glace Domérat a été mis à jour le 2026-07-30 par Montluçon Tourisme

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