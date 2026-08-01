AGENDA · Domérat
Projection du film L’Âge de Glace Rue Marcel Cachin Domérat
mardi 18 août 2026 · Rue Marcel Cachin · Domérat
Informations pratiques
Domérat
Projection du film L’Âge de Glace
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 15:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
L’équipe de la médiathèque vous donne rendez-vous pour une projection cinéma !
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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
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English :
The media library team invites you to a cinema screening!
L’événement Projection du film L’Âge de Glace Domérat a été mis à jour le 2026-07-30 par Montluçon Tourisme
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