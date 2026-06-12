Les visites guidées de l’été à Domérat Couraud Domérat
Les visites guidées de l’été à Domérat Couraud Domérat mercredi 5 août 2026.
Domérat
Les visites guidées de l’été à Domérat Couraud
Couraud Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:30:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Un mercredi sur deux à 17h30, laissez-vous guider à travers les rues, quartiers et lieux emblématiques de la commune. Anecdotes, patrimoine, surprises… Des visites guidées pleines de charme et de découvertes, pour voir la ville autrement !
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Couraud Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 88 07 culture@domerat.agglo-montlucon.com
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English :
Every other Wednesday at 5:30pm, let us guide you through the streets, neighborhoods and landmarks of the commune. Anecdotes, heritage, surprises? Guided tours full of charm and discovery, to see the town in a different light!
L’événement Les visites guidées de l’été à Domérat Couraud Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
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