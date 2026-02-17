À l’heure des histoires Histoires d’été Rue Marcel Cachin Domérat

Domérat

À l’heure des histoires Histoires d’été

Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Lectures à écouter en famille, un soupçon de magie et de rêve pour se plonger dans les douces soirées d’été…

Sur inscription. Enfants de 3 à 5 ans.

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Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr

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English :

Readings for the whole family, a touch of magic and dreams to plunge you into the warm summer evenings…

Registration required. Children aged 3 to 5.

L’événement À l’heure des histoires Histoires d’été Domérat a été mis à jour le 2026-05-13 par Montluçon Tourisme