Festival de musique Aout of Sounds Place Bacchus Domérat

Domérat

Festival de musique Aout of Sounds

Place Bacchus Centre Bourg Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Août of Sounds revient pour sa 9ème édition avec 5 concerts en plein air pour enflammer la scène et vous offrir un répertoire éclectique, mêlant styles et époques.

Pour ce vendredi, 2 concerts Hey ! Fantôme (pop punk) et Brick à Drac (rock celtique) !

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Place Bacchus Centre Bourg Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01 culture@domerat.fr

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English :

Août of Sounds returns for its 9th edition with 5 open-air concerts to set the stage alight and offer an eclectic repertoire, mixing styles and eras.

This Friday, 2 concerts: Hey! Fantôme (pop punk) and Brick à Drac (Celtic rock)!

L’événement Festival de musique Aout of Sounds Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme