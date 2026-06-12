Festival de musique Aout of Sounds Place Bacchus Domérat
Festival de musique Aout of Sounds Place Bacchus Domérat vendredi 28 août 2026.
Domérat
Festival de musique Aout of Sounds
Place Bacchus Centre Bourg Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Août of Sounds revient pour sa 9ème édition avec 5 concerts en plein air pour enflammer la scène et vous offrir un répertoire éclectique, mêlant styles et époques.
Pour ce vendredi, 2 concerts Hey ! Fantôme (pop punk) et Brick à Drac (rock celtique) !
.
Place Bacchus Centre Bourg Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01 culture@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Août of Sounds returns for its 9th edition with 5 open-air concerts to set the stage alight and offer an eclectic repertoire, mixing styles and eras.
This Friday, 2 concerts: Hey! Fantôme (pop punk) and Brick à Drac (Celtic rock)!
L’événement Festival de musique Aout of Sounds Domérat a été mis à jour le 2026-06-09 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Domérat (Allier)
- Quartiers d’été Marché nocturne artisanal Place Bacchus Domérat 12 juin 2026
- Brocante Vide Grenier Rue de la Malicorne Domérat 14 juin 2026
- Atelier tablettes et smartphones Rue Marcel Cachin Domérat 17 juin 2026
- Fête de la Musique à Domérat Domérat 20 juin 2026
- Soirée jeux d’ambiance Le coffre disparu Rue Marcel Cachin Domérat 3 juillet 2026