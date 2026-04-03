Cirque Floyd Landri Rue de la Chevêche Domérat
Cirque Floyd Landri Rue de la Chevêche Domérat mardi 7 juillet 2026.
Domérat
Cirque Floyd Landri
Rue de la Chevêche Parking Weldom Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-07 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Plongez dans l’univers magique du cirque avec un programme riche en émotions clowns farceurs, jongleurs, équilibristes, trapézistes et une cavalerie de chevaux américains. Chaque numéro est pensé pour offrir un moment de partage, rire et émerveillement.
.
Rue de la Chevêche Parking Weldom Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 33 09 77 contact@floyd-landri.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the magical world of the circus with a show full of thrills: mischievous clowns, jugglers, tightrope walkers, trapeze artists, and a troupe of American horses. Each act is designed to offer a moment of togetherness, laughter, and wonder.
L’événement Cirque Floyd Landri Domérat a été mis à jour le 2026-06-17 par Montluçon Tourisme
À voir aussi à Domérat (Allier)
- Couvige Vole, vole la dentelle Centre Albert Poncet Domérat 27 juin 2026
- Soirée jeux d’ambiance Le coffre disparu Rue Marcel Cachin Domérat 3 juillet 2026
- À l’heure des histoires Histoires d’été Rue Marcel Cachin Domérat 7 juillet 2026
- Jeu de l’oie Mario grandeur nature Rue Marcel Cachin Domérat 9 juillet 2026
- Quartiers d’été Séance cinéma en mode Drive-in Stade du Cros Domérat 17 juillet 2026