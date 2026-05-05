Cover Rock Festival, Association du Bourg L’Evêque, Rennes

Cover Rock Festival Samedi 30 mai, 16h00 Association du Bourg L’Evêque Ille-et-Vilaine

entrée lire, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Cover Rock Festival

Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque

Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY

Créateur·trices

Bourse aux instruments : amène ton instrument et vends-le

Buvette et petite restauration sur place

A partir de 16h30, jusquà minuit

2 scènes : intérieur et extérieur

Groupes :

Black Cloud

Capucine

CCCTrio

Drunk Bishop

Fire Scotch

Elka

Sylvie & Cie

+ Guests

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 02 62 27 https://www.assobourgleveque.org/ https://www.instagram.com/assobourgleveque.rennes

Cover Rock Festival Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY concert cover

ABE