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Cover Rock Festival, Association du Bourg L’Evêque, Rennes

Cover Rock Festival, Association du Bourg L’Evêque, Rennes

Cover Rock Festival, Association du Bourg L’Evêque, Rennes samedi 30 mai 2026.

Lieu : Association du Bourg L'Evêque

Adresse : 16 rue papu 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : entrée lire, gratuit

Cover Rock Festival Samedi 30 mai, 16h00 Association du Bourg L’Evêque Ille-et-Vilaine

entrée lire, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Cover Rock Festival

  • Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque
  • Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY
  • Créateur·trices
  • Bourse aux instruments : amène ton instrument et vends-le
  • Buvette et petite restauration sur place

A partir de 16h30, jusquà minuit
2 scènes : intérieur et extérieur
Groupes :

  • Black Cloud
  • Capucine
  • CCCTrio
  • Drunk Bishop
  • Fire Scotch
  • Elka
  • Sylvie & Cie
  • + Guests

Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 02 62 27 https://www.assobourgleveque.org/ https://www.instagram.com/assobourgleveque.rennes
Cover Rock Festival Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY concert cover

ABE

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