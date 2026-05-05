Cover Rock Festival, Association du Bourg L’Evêque, Rennes
Cover Rock Festival, Association du Bourg L’Evêque, Rennes samedi 30 mai 2026.
Cover Rock Festival Samedi 30 mai, 16h00 Association du Bourg L’Evêque Ille-et-Vilaine
entrée lire, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Cover Rock Festival
- Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque
- Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY
- Créateur·trices
- Bourse aux instruments : amène ton instrument et vends-le
- Buvette et petite restauration sur place
A partir de 16h30, jusquà minuit
2 scènes : intérieur et extérieur
Groupes :
- Black Cloud
- Capucine
- CCCTrio
- Drunk Bishop
- Fire Scotch
- Elka
- Sylvie & Cie
- + Guests
Association du Bourg L’Evêque 16 rue papu 35000 RENNES Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 02 62 27 https://www.assobourgleveque.org/ https://www.instagram.com/assobourgleveque.rennes
Cover Rock Festival Concert Gratuit des groupes Rock de l’association du Bourg L’Evêque Jeux de société en partenariat avec LUDIZIK et BEE HAPPY concert cover
ABE
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