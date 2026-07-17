Cowboy ou indien Théâtre L’intervalle Noyal-sur-Vilaine

Informations pratiques

Noyal-sur-Vilaine

Cowboy ou indien Théâtre

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:30:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Groupe Déjà / THEÂTRE

Une fresque théâtrale drolatique et cruelle, au sujet de la fratrie et des liens familiaux. Devenus adultes, deux frères traînent avec eux les traces indélébiles de l’enfance et les promesses qu’elle n’a pas tenues. Absurde et grinçant, tendre et cruel.

Dès 10 ans

Durée 1h10

Tarifs 14€ / 11€ / 9€ .

L’intervalle 1 rue de la Motte Noyal-sur-Vilaine 35530 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 04 13 23

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English :

L’événement Cowboy ou indien Théâtre Noyal-sur-Vilaine a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CHATEAUGIRON