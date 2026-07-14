Crafted market 5ème edition La Citadelle Hotel Metz MGallery Collection Metz

Informations pratiques

Metz

Crafted market 5ème edition

La Citadelle Hotel Metz MGallery Collection 5 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Crafted Market est de retour pour sa 5ème édition !

Cette édition aura lieu à l’hôtel de la Citadelle, lieu d’exception niché au cœur de Metz. Entre histoire et élégance, ce lieu emblématique nous permet le temps d’un week-end d’accueillir des créateurs passionnés !

Bijoux, tufting, céramiques, illustrations, tattoo, nail art, … au total, plus d’une trentaine d’artistes seront répartis sur deux jours et vous proposeront leurs créations uniques, authentiques, faits main avec passion ! Vous pourrez également participer à des ateliers créatifs, rencontrer et échanger avec les artistes.Tout public

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La Citadelle Hotel Metz MGallery Collection 5 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Crafted Market is back for its 5th edition!

This edition will take place at the Hôtel de la Citadelle, an exceptional venue nestled in the heart of Metz. Combining history and elegance, this iconic venue allows us to welcome passionate creators for a weekend!

Jewelry, tufting, ceramics, illustrations, tattoos, nail art, and more—in total, over thirty artists will be featured over two days, offering their unique, authentic creations, all handmade with passion! You’ll also be able to participate in creative workshops and meet and chat with the artists.

L’événement Crafted market 5ème edition Metz a été mis à jour le 2026-07-07 par AGENCE INSPIRE METZ