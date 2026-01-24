Crampottons ensemble Port des Pêcheurs Biarritz
Crampottons ensemble Port des Pêcheurs Biarritz dimanche 7 juin 2026.
Crampottons ensemble
Port des Pêcheurs Descente du Port Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Crampottons ensemble vous invite à découvrir ou redécouvrir le Port des pêcheurs de Biarritz grâce à une journée dédiée aux arts et à la convivialité. Au programme de cette 3ème édition Danse, représentation théâtrale, lectures, chants, cirque, concours d’éloquence, muxiko, exposition. .
Port des Pêcheurs Descente du Port Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
