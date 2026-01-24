Crampottons ensemble Port des Pêcheurs Biarritz

Crampottons ensemble

Port des Pêcheurs Descente du Port Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Crampottons ensemble vous invite à découvrir ou redécouvrir le Port des pêcheurs de Biarritz grâce à une journée dédiée aux arts et à la convivialité. Au programme de cette 3ème édition Danse, représentation théâtrale, lectures, chants, cirque, concours d’éloquence, muxiko, exposition. .

