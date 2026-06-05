Crayons en nature Col de Couraduque Aucun
Crayons en nature Col de Couraduque Aucun mercredi 8 juillet 2026.
Aucun
Crayons en nature
Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Paysages au Col de Couret rendez-vous au col de Couraduque.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni 20€.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
.
Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Landscapes at Col de Couret meet at Col de Couraduque.
Adults and young people aged 12 and over all levels equipment supplied 20?
Change of venue and/or alternative solution in case of bad weather.
Registration by phone.
L’événement Crayons en nature Aucun a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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