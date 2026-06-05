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Crayons en nature Col de Couraduque Aucun

Crayons en nature Col de Couraduque Aucun mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Col de Couraduque

Adresse : AUCUN

Ville : 65400 Aucun

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 20 20 20 Tarif de base plein tarif

Aucun

Crayons en nature

Col de Couraduque AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 09:30:00
fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Paysages au Col de Couret rendez-vous au col de Couraduque.
Adultes et plus jeunes à partir de 12 ans tous niveaux matériel fourni 20€.
Changement de lieu et/ou solution de repli si mauvais temps.
Inscription par téléphone.
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Col de Couraduque AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 84 24 00 35 

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English :

Landscapes at Col de Couret meet at Col de Couraduque.
Adults and young people aged 12 and over all levels equipment supplied 20?
Change of venue and/or alternative solution in case of bad weather.
Registration by phone.

L’événement Crayons en nature Aucun a été mis à jour le 2026-06-05 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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