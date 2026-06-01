Saint-Martin-d’Auxigny

Crazy Berry

Route de l’Étang Saint-Martin-d’Auxigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Crazy Berry une journée festive et familiale dédiée aux 0–17 ans, entre jeux, découvertes et animations pour tous les âges !

Le Crazy Berry propose une journée festive spécialement dédiée aux enfants et aux jeunes de 0 à 17 ans, avec de nombreuses animations, activités ludiques et temps de découverte à partager en famille.

L’entrée est gratuite, en contrepartie d’une participation à une collecte alimentaire. Venez pique-niquer ou vous restaurer sur place tout au long de la journée, dans une atmosphère conviviale et accessible à tous. .

Route de l’Étang Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 46 61 contact@terresduhautberry.fr

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English :

Crazy Berry: a festive family day for 0-17 year olds, with games, discoveries and entertainment for all ages!

L’événement Crazy Berry Saint-Martin-d’Auxigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BOURGES