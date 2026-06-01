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Crazy Berry Saint-Martin-d’Auxigny

Crazy Berry Saint-Martin-d’Auxigny

Crazy Berry Saint-Martin-d’Auxigny samedi 13 juin 2026.

Adresse : Route de l'Étang

Ville : 18110 Saint-Martin-d'Auxigny

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Martin-d’Auxigny

Crazy Berry

Route de l’Étang Saint-Martin-d’Auxigny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Crazy Berry une journée festive et familiale dédiée aux 0–17 ans, entre jeux, découvertes et animations pour tous les âges !
Le Crazy Berry propose une journée festive spécialement dédiée aux enfants et aux jeunes de 0 à 17 ans, avec de nombreuses animations, activités ludiques et temps de découverte à partager en famille.
L’entrée est gratuite, en contrepartie d’une participation à une collecte alimentaire. Venez pique-niquer ou vous restaurer sur place tout au long de la journée, dans une atmosphère conviviale et accessible à tous.   .

Route de l’Étang Saint-Martin-d’Auxigny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 25 46 61  contact@terresduhautberry.fr

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English :

Crazy Berry: a festive family day for 0-17 year olds, with games, discoveries and entertainment for all ages!

L’événement Crazy Berry Saint-Martin-d’Auxigny a été mis à jour le 2026-06-04 par OT BOURGES

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