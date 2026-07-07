CREA-Ciné-Atelier Film Nouveaux copains à Puffin Rock suivi d’un atelier origami Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Atelier Film Nouveaux copains à Puffin Rock suivi d’un atelier origami

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

adulte accompagnant pour séance de moins d’1h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:30:00

fin : 2026-07-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-17

CREA-Ciné-Atelier Film Nouveaux copains à Puffin Rock suivi d’un atelier origami organisé par l’association.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 resa@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Workshop: Screening of the film New Friends %E0 Puffin Rock, followed by an origami workshop organized by the association.

L’événement CREA-Ciné-Atelier Film Nouveaux copains à Puffin Rock suivi d’un atelier origami Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique