CREA-Ciné-Atelier Film Nouveaux copains à Puffin Rock suivi d’un atelier origami Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
vendredi 17 juillet 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA-Ciné-Atelier Film Nouveaux copains à Puffin Rock suivi d’un atelier origami
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
adulte accompagnant pour séance de moins d’1h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17 12:30:00
Date(s) :
2026-07-17
CREA-Ciné-Atelier Film Nouveaux copains à Puffin Rock suivi d’un atelier origami organisé par l’association.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 resa@crea-sgd.org
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English :
CREA-Cin%E9-Workshop: Screening of the film New Friends %E0 Puffin Rock, followed by an origami workshop organized by the association.
L’événement CREA-Ciné-Atelier Film Nouveaux copains à Puffin Rock suivi d’un atelier origami Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
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