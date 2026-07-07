CREA-Ciné-Concours Film EPIC Elvis Presley en concert suivi d’un concours Air Elvis Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
mardi 21 juillet 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA-Ciné-Concours Film EPIC Elvis Presley en concert suivi d’un concours Air Elvis
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
adhérent CRÉA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:15:00
Date(s) :
2026-07-21
CREA-Ciné-Concours Film EPIC Elvis Presley en concert suivi d’un concours Air Elvis organisé par l’association. Film en VO.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
CREA-Cin%E9 Contest: Screening of the film EPIC: Elvis Presley in Concert, followed by an Air Elvis contest organized by the association. Film shown in the original language.
L’événement CREA-Ciné-Concours Film EPIC Elvis Presley en concert suivi d’un concours Air Elvis Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
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