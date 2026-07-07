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CREA-Ciné-Concours Film EPIC Elvis Presley en concert suivi d’un concours Air Elvis Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

mardi 21 juillet 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle La Passerelle
Adresse
81 rue Paul Massy
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6 adhérent CRÉA

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Concours Film EPIC Elvis Presley en concert suivi d’un concours Air Elvis

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

adhérent CRÉA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 20:30:00
fin : 2026-07-21 22:15:00

Date(s) :
2026-07-21

CREA-Ciné-Concours Film EPIC Elvis Presley en concert suivi d’un concours Air Elvis organisé par l’association. Film en VO.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98  contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9 Contest: Screening of the film EPIC: Elvis Presley in Concert, followed by an Air Elvis contest organized by the association. Film shown in the original language.

L’événement CREA-Ciné-Concours Film EPIC Elvis Presley en concert suivi d’un concours Air Elvis Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

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