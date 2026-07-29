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CREA-Ciné-Culte Film La Cité de la Peur suivi d’un quiz sur les nuls Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

vendredi 7 août 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle La Passerelle
Adresse
81 rue Paul Massy
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
4 4 4 - de 14 ans (adulte obligatoire)

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Culte Film La Cité de la Peur suivi d’un quiz sur les nuls

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

– de 14 ans (adulte obligatoire)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07

CREA-Ciné-Culte Film La Cité de la Peur suivi d’un quiz sur les nuls.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98  contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Ciné-Culte: Screening of the film The City of Fear, followed by a quiz about the Losers.

L’événement CREA-Ciné-Culte Film La Cité de la Peur suivi d’un quiz sur les nuls Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique

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