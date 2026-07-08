CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
vendredi 24 juillet 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
adhérent CRÉA
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ organisé par l’association. Cadeaux à gagner !! Film en VO.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
CREA-Ciné-Culte: Screening of the film Stand by Me, followed by a quiz on the 1950s and 1960s organized by the association. Prizes to be won!! Film shown in the original language.
L’événement CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
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