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CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

vendredi 24 juillet 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle La Passerelle
Adresse
81 rue Paul Massy
Ville
17132 Meschers-sur-Gironde
Département
Charente-Maritime
Tarif
6 6 6 adhérent CRÉA

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

adhérent CRÉA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 20:30:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ organisé par l’association. Cadeaux à gagner !! Film en VO.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98  contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Ciné-Culte: Screening of the film Stand by Me, followed by a quiz on the 1950s and 1960s organized by the association. Prizes to be won!! Film shown in the original language.

L’événement CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique

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