CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

adhérent CRÉA

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:30:00

fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-24

CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ organisé par l’association. Cadeaux à gagner !! Film en VO.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Ciné-Culte: Screening of the film Stand by Me, followed by a quiz on the 1950s and 1960s organized by the association. Prizes to be won!! Film shown in the original language.

L’événement CREA-Ciné-Culte Film Stand by me suivi d’un quiz 1950′-60′ Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique