CREA-Ciné-Goûter Film Kayara Princesse Inca suivi d’un goûter offert. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Goûter Film Kayara Princesse Inca suivi d’un goûter offert.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:30:00

Date(s) :

2026-08-20

CREA-Ciné-Goûter Film Kayara Princesse Inca suivi d’un goûter offert.

.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

CREA-Cin%E9-Go%FBter: Screening of the film Kayara: Inca Princess, followed by a complimentary snack.

L’événement CREA-Ciné-Goûter Film Kayara Princesse Inca suivi d’un goûter offert. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique