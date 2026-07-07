CREA-Ciné-Thé Film Les caprices de l’enfant roi suivi d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
mardi 14 juillet 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA-Ciné-Thé Film Les caprices de l’enfant roi suivi d’une collation.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:30:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
CREA-Ciné-Thé Film Les caprices de l’enfant roi suivi d’une collation. En partenariat avec Saint-Georges Accueille et les Amis de Meschers.
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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
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English :
CREA-Cin%E9-Th%E9: Screening of the film Les caprices de l’enfant roi, followed by light refreshments. In partnership with Saint-Georges Accueille and the Friends of Meschers.
L’événement CREA-Ciné-Thé Film Les caprices de l’enfant roi suivi d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique
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