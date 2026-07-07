CREA-Ciné-Thé Film Les caprices de l’enfant roi suivi d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Thé Film Les caprices de l’enfant roi suivi d’une collation.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:30:00

fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :

2026-07-14

CREA-Ciné-Thé Film Les caprices de l’enfant roi suivi d’une collation. En partenariat avec Saint-Georges Accueille et les Amis de Meschers.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Th%E9: Screening of the film Les caprices de l’enfant roi, followed by light refreshments. In partnership with Saint-Georges Accueille and the Friends of Meschers.

L’événement CREA-Ciné-Thé Film Les caprices de l’enfant roi suivi d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-06-30 par Royan Atlantique