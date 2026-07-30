CREA-Ciné-Thé Film Un Champ de fraises pour l’éternité suivi d’un échange autour d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde

Informations pratiques

Meschers-sur-Gironde

CREA-Ciné-Thé Film Un Champ de fraises pour l’éternité suivi d’un échange autour d’une collation.

Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

– de 14 ans (adulte obligatoire)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:45:00

Date(s) :

2026-08-11

CREA-Ciné-Thé Film Un Champ de fraises pour l’éternité suivi d’un échange autour d’une collation.

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Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org

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English :

CREA-Cin%E9-Th%E9: Screening of the film A Strawberry Field for Eternity, followed by a discussion over light refreshments.

L’événement CREA-Ciné-Thé Film Un Champ de fraises pour l’éternité suivi d’un échange autour d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique