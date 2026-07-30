CREA-Ciné-Thé Film Un Champ de fraises pour l’éternité suivi d’un échange autour d’une collation. Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde
mardi 11 août 2026 · Salle La Passerelle · Meschers-sur-Gironde
Informations pratiques
Meschers-sur-Gironde
CREA-Ciné-Thé Film Un Champ de fraises pour l’éternité suivi d’un échange autour d’une collation.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
– de 14 ans (adulte obligatoire)
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:45:00
Date(s) :
2026-08-11
CREA-Ciné-Thé Film Un Champ de fraises pour l’éternité suivi d’un échange autour d’une collation.
.
Salle La Passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 87 98 contact@crea-sgd.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
CREA-Cin%E9-Th%E9: Screening of the film A Strawberry Field for Eternity, followed by a discussion over light refreshments.
L’événement CREA-Ciné-Thé Film Un Champ de fraises pour l’éternité suivi d’un échange autour d’une collation. Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-07-24 par Royan Atlantique
À voir aussi à Meschers-sur-Gironde (Charente-Maritime)
- Spectacle de rue Nos Eclaircies Meschers-sur-Gironde 30 juillet 2026
- CREA-Ciné-Rencontre Film Nous l’orchestre suivi d’un échange avec Nadia Mediouni Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 30 juillet 2026
- CREA-Ciné-Atelier Film Géniales ! suivi d’un atelier créatif Salle La Passerelle Meschers-sur-Gironde 31 juillet 2026
- Déambulation L’envolée fantastique Meschers-sur-Gironde 31 juillet 2026
- Apér’ô Village Meschers-sur-Gironde 2 août 2026