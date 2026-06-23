CREACUP RIG Malville Nantes
CREACUP RIG Malville Nantes mercredi 30 septembre 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Adhésion à l’association : 15€/an Adulte, Senior, Tout public
Animateur- AccueillantMF LEFEBVRE, Association CREACUPContact le mercredi après-midi au RIG Malville
RIG Malville Nantes 44000
02 40 76 05 69
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