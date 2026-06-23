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CREACUP RIG Malville Nantes

CREACUP RIG Malville Nantes

CREACUP RIG Malville Nantes mercredi 30 septembre 2026.

Lieu : RIG Malville

Adresse : 31 rue de Malville 44100 NANTES

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Heure de début : 14:00

Tarif : Adhésion à l'association : 15€/an

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 14:00 – 17:00
Gratuit : oui Adhésion à l’association : 15€/an Adulte, Senior, Tout public 

Animateur- AccueillantMF LEFEBVRE, Association CREACUPContact le mercredi après-midi au RIG Malville

RIG Malville Nantes 44000
02 40 76 05 69


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