CREACUP RIG Malville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Adhésion à l’association : 15€/an Adulte, Senior, Tout public

Animateur- AccueillantMF LEFEBVRE, Association CREACUPContact le mercredi après-midi au RIG Malville

RIG Malville Nantes 44000

02 40 76 05 69



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