Créa’jeux des vacances, Bibliothèque Champfleury, Avignon
Créa’jeux des vacances, Bibliothèque Champfleury, Avignon vendredi 24 avril 2026.
Créa’jeux des vacances Vendredi 24 avril, 13h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T13:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T13:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00
Tout au long des horaires d’ouverture, retrouve un choix de jeux de société et du matériel créatif avec modèles et instructions pour réaliser ton œuvre en autonomie.
Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
En vacances ? Profite d’un moment ludique et créatif à la bibliothèque ! Jeunesse Atelier créatif
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Jardin de papier, Bibliothèque Pierre Boulle, Avignon 15 avril 2026
- Atelier petits pots et petites graines, Bibliothèque Paul & Alice Cluchier, Avignon 15 avril 2026
- Jardinez votre bib !, Bibliothèque du Puzzle, Avignon 15 avril 2026
- Le banquet des odeurs, Bibliothèque Ceccano, Avignon 15 avril 2026
- Atelier Herbier Méditerranéen, Bibliothèque Saint-Chamand, Avignon 15 avril 2026