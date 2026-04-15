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Créa’jeux des vacances, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Créa’jeux des vacances, Bibliothèque Champfleury, Avignon

Créa’jeux des vacances, Bibliothèque Champfleury, Avignon vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Champfleury

Adresse : Rue Marie Madeleine 84000 Avignon

Ville : 84000 Avignon

Département : Vaucluse

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif : Entrée libre et gratuite

Créa’jeux des vacances Vendredi 24 avril, 13h00 Bibliothèque Champfleury Vaucluse

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T13:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T13:00:00+02:00 – 2026-04-24T18:00:00+02:00

Tout au long des horaires d’ouverture, retrouve un choix de jeux de société et du matériel créatif avec modèles et instructions pour réaliser ton œuvre en autonomie.

Bibliothèque Champfleury Rue Marie Madeleine 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Ouest Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 82 62 12 https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques/;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/avignonbibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ Horaires :
Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 18h30
Mercredi de 10h à 12h et de 13h à 18h ORIZO : ligne C2, arrêt Jules Ferry
En vacances ? Profite d’un moment ludique et créatif à la bibliothèque ! Jeunesse Atelier créatif

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