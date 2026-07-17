AGENDA · Alençon
Créa’Sessions, Fablab, 61000 Alençon, Alençon
samedi 3 octobre 2026 · Fablab, 61000 Alençon · Alençon
Informations pratiques
Créa’Sessions Samedi 3 octobre, 10h00 Fablab, 61000 Alençon Orne
Atelier limité à 6 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Inventez des objets à la médiathèque et donnez leur vie au Fablab ! L’atelier se fait en deux temps :
- samedi 26 septembre, les participants viennent créer leur template à la médiathèque
- samedi 3 octobre, ils viennent lui donner vie au Fablab grâce à la découpeuse laser.
Adultes et enfants dès 8 ans
Fablab, 61000 Alençon Halle au blé Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 82 46 00 https://mediatheques.cu-alencon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.cu-alencon.fr/ »}]
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©NR
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