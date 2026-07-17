Créa’Sessions, Fablab, 61000 Alençon, Alençon

Informations pratiques

Créa’Sessions Samedi 3 octobre, 10h00 Fablab, 61000 Alençon Orne

Atelier limité à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Inventez des objets à la médiathèque et donnez leur vie au Fablab ! L’atelier se fait en deux temps :

samedi 26 septembre, les participants viennent créer leur template à la médiathèque

samedi 3 octobre, ils viennent lui donner vie au Fablab grâce à la découpeuse laser.

Adultes et enfants dès 8 ans

Fablab, 61000 Alençon Halle au blé Alençon 61000 Orne Normandie 02 33 82 46 00 https://mediatheques.cu-alencon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.cu-alencon.fr/ »}]

Biblis en folie 2026

©NR