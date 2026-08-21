CréAtelier : maquillage créatif et naturel fait maison, Médiathèque Elsa Triolet et Louis Aragon, Fontenay-sous-Bois

Informations pratiques

CréAtelier : maquillage créatif et naturel fait maison Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque Elsa Triolet et Louis Aragon Val-de-Marne

Atelier limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fabriquez vos rouges à lèvres, teints & ombres à paupières ou alors mascara…des recettes simples, amusantes et riches en couleurs! Repartez ensuite avec vos créations.

Animé par l’association La pensée sauvage

Médiathèque Elsa Triolet et Louis Aragon 16 allée Albert Camus 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 La Redoute Val-de-Marne Île-de-France 01 49 74 79 60 https://mediatheque.fontenay.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 74 79 60 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@fontenay-sous-bois.fr »}] Lire, emprunter des documents, écouter de la musique, des histoires, aller sur internet, se documenter, s’informer, travailler, s’initier à l’informatique, consulter des ressources en ligne, assister à des rencontres, des kiosques, découvrir une exposition, participer à des ateliers, des animations, jouer à des jeux vidéo… Véritable lieu de vie, centre d’éveil et d’initiation, la médiathèque demeure un lieu de ressources à travers livres, partitions, DVD et magazines, contenus et savoirs en ligne mais aussi ressources en matériels, logiciels et compétences partagées.

Profitez de l’Atelier, un lieu dédié à l’imagination pour construire, découvrir, expérimenter et mener à bien vos projets créatifs (numérique, photo/vidéo, musique et sons, graphisme, loisirs créatifs…) Accès en transports en commun :

RER A : Arrêt « Val-de-Fontenay » (direction Marne-la-Vallée)

Arrêt « Fontenay-sous-Bois » (direction Boissy-Saint-Léger)

RER E : Arrêt « Val-de-Fontenay » (direction Tournan)

Accès en voiture et stationnement :

Autoroute A86 (sortie Fontenay-centre).

Parking public gratuit à l’Hôtel de Ville : accès au 26, rue Guérin Leroux 94120 Fontenay-sous-Bois

Biblis en folie 2026

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